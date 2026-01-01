В Перми руководителя организации будут судить за коммерческий подкуп Материалы дела переданы в суд Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи следственного отдела по Мотовилихинскому району завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины 1984 г.р. Он обвиняется в передаче коммерческого подкупа в крупном размере (ч. 3 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, фигурант является фактическим руководителем компании, которая находится в процедуре банкротства. 29 апреля текущего года обвиняемый передал временно управляющему в деле о банкротстве денежные средства в сумме 300 тыс. руб. Подкуп предназначался для сокрытия управляющим имущества должника.

Преступление выявили сотрудники ОЭБиПК ОП №4 УМВД России по г. Перми. После передачи денег мужчина был задержан при поддержке бойцов Росгвардии. В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъята документация, представляющая интерес для следствия. Обвиняемый дал признательные показания.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в следкоме по региону.

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