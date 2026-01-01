В Перми запустят сервис доставки продуктов Ozon Fresh Изначально планируется открыть десять точек в разных районах города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В столице Прикамья готовится к запуску сервис экспресс-доставки продуктов и товаров повседневного спроса Ozon Fresh. Как сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на компетентный источник в отрасли, новый игрок составит прямую конкуренцию действующим в городе «Самокату» и «Яндекс Лавке».

Запуск сервиса будет организован поэтапно. На старте компания откроет десять точек (даксторов) и уже начала набор персонала: требуются администраторы складов, управляющие точками, а также пешие, вело-, мото- и автокурьеры.

Инфраструктура Ozon Fresh охватит разные районы города, включая отдалённые. Склады планируется разместить на улицах Куйбышева, Лодыгина, Папанинцев, Советской Армии, Юрша, Гашкова, Ласьвинская и ш. Космонавтов.

По данным источника портала v-kurse.ru, доставка заказов займет от 30 до 60 минут в зависимости от зоны покрытия и текущего спроса. Стоимость услуги будет варьироваться от бесплатной до фиксированной суммы — это зависит от условий заказа и формата обслуживания.

Жителям Перми будут доступны овощи, фрукты, молочная продукция, яйца, мясо, птица, рыба, готовая кулинария, выпечка и полуфабрикаты. Кроме того, ассортимент пополнится товарами повседневного спроса: бытовой химией, подгузниками, косметикой и зоотоварами.

Сейчас сеть Ozon Fresh уже работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Волгограде, Твери и Набережных Челнах.

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