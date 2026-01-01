В Пермском крае средний срок кредитования снизился за год на 3% Регион занял 13-е место среди 30 субъектов РФ — лидеров по этому показателю Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat

Жители Пермского края стали оформлять потребительские кредиты на более короткий срок, чем год назад. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2026 года регион занял 13-е место среди 30 крупнейших субъектов РФ по длительности займов наличными.

Средний срок кредита для жителей Прикамья в первый месяц лета составил 2,13 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 3% — тогда пермяки брали взаймы в среднем на 2,2 года. При этом внутри летнего периода зафиксирована небольшая положительная динамика: к июню средний срок займа вырос на 2,2% относительно майских значений (2,08 года).

Общероссийская картина подтверждает тренд на сжатие долговой нагрузки. Средний срок потребкредита по стране также остановился на отметке 2,13 года, что на 4,9% меньше, чем в июне 2025 года (2,24 года). Эксперты связывают это с тем, что после пиковых значений августа прошлого года (3 года) банки существенно ужесточили требования к заёмщикам.

В рейтинге финансовой выносливости прикамцы обошли столицу. В Москве средний срок потребкредита в июне составил 2,23 года. Однако до лидеров списка региону далеко: дольше всего рассчитываются с банками жители Санкт-Петербурга (2,38 года), Тюменской области с автономными округами (2,31 года) и Новосибирской области (2,3 года).

Рейтинг НКБИ

Самые краткосрочные обязательства перед банками зафиксированы у жителей Приморского края (1,91 года), Республики Саха (Якутия) и Нижегородской области (по 2,01 года).

Наиболее радикально свои аппетиты за год умерили заёмщики Приморья (-10,9%), Краснодарского края (-9,8%) и Якутии (-9,4%). Единственным регионом из топ-30, решившим вопреки общероссийской статистике удлинить сроки выплат, стала Республика Татарстан (+0,7%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год сократился на 5,3% и 2,1% соответственно.

«При одобрении потребкредитов и их условий банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. Аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан всё еще находятся на довольно низком уровне», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.