Пермский краевой суд сократил долг экс-сотрудника завода в сотни раз Предприятие пыталось взыскать с бывшего работника более 760 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Апелляционная инстанция Пермского краевого суда кардинально пересмотрела вердикт нижестоящей инстанции по резонансному трудовому спору, защитив права наемного работника. В результате рассмотрения жалобы сумма финансовых претензий к бывшему сотруднику ООО «Завод «Синергия» была снижена с почти 118 тыс. руб. до символических двухсот. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как уточнили в судебном органе, в апреле 2024 года предприятие выдало своему работнику беспроцентный заем в размере 1 млн руб. Договор содержал условие о неразрывной связи долга и трудового контракта: при сохранении рабочего места проценты не начислялись, однако увольнение запускало механизм санкций.

Когда в ноябре 2025 года стороны расторгли трудовой договор по соглашению сторон, администрация потребовала немедленного возврата остатка долга (645 550 руб.), а также наложила штраф в размере 100% от этой суммы и попыталась взыскать ретроспективные проценты за весь период пользования деньгами — 7,5% годовых. Общая сумма иска Краснокамского городского суда превысила 762 тыс. руб.

Осознав несоразмерность требований, мужчина подал встречный иск об аннулировании пунктов договора, которые принудительно удерживали его на рабочем месте под угрозой финансовой катастрофы, что является прямым нарушением конституционного принципа свободы труда.

Краснокамский городской суд ранее уже признал незаконным требование выплатить стопроцентный штраф, но оставил в силе начисление процентов. Экс-работник обжаловал это решение. Коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда встала на его сторону. Судьи указали, что закон запрещает ретроспективное начисление процентов по займу после того, как кредитор предъявил требование о досрочном возврате средств. Поскольку сотрудник погасил остаток долга на следующий день после получения претензии, он должен заплатить только за одни сутки фактического нахождения денег у него сверх установленного срока.

В итоге сумма процентов за пользование займом сокращена со 117 389,96 до 205,48 руб. Кроме того, положение договора о начислении процентов за прошлый период признано недействительным как противоречащее закону, а штраф в размере 645 550 руб. остался отменённым согласно решению первой инстанции. Требования работодателя о взыскании основной части сумм суд тоже отклонил.

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