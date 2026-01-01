Основателю Telegram Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму Поделиться Твитнуть

Фото : Павел Дуров/ВКонтакте

Федеральная служба безопасности России сообщила о предъявлении обвинения основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. По данным ведомства, ему инкриминируется содействие террористической деятельности в рамках расследуемого уголовного дела.

Согласно информации ФСБ, руководство платформы не приняло мер по удалению каналов, чатов и ботов, которые активно используются украинскими спецслужбами. По версии следствия, эти ресурсы применяются для подготовки диверсионно-террористических актов на территории России, организации массовых убийств и кибермошенничества. В результате таких действий, как утверждает ведомство, были причинены многомиллиардные материальные ущербы и погибли люди, включая женщин и детей.

В официальном сообщении уточняется, что Павлу Дурову предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Также отмечается, что он объявляется в международный розыск.

Мессенджер Telegram, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов, был создан Павлом Дуровым в 2013 году. На сегодняшний день ежемесячная аудитория активных пользователей платформы превышает 1 млрд человек.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.