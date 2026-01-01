В Перми назвали реальную роль IT-специалиста Дмитрия Павлова в деле «Гидры» В столице Прикамья начали оглашать обвинительное заключение по резонансному уголовному делу Поделиться Твитнуть

В Кировском райсуде Перми началась стадия оглашения приговора по громкому делу над создателями крупнейшей даркнет-площадки Hydra («Гидра»). Во время заседания была раскрыта истинная должность одного из её ключевых фигурантов. Осуждённый ранее 36-летний айтишник Дмитрий Павлов, приговор которому вынесли заочно ещё в 2025 году, на самом деле занимал пост системного администратора платформы и отвечал за всю серверную инфраструктуру теневого маркетплейса. Об этом сообщает Properm.ru.

По данным издания, суд установил, что именно технические компетенции Павлова обеспечивали бесперебойную работу ресурса на протяжении нескольких лет. Согласно материалам дела, он управлял серверами через сеть подставных хостинговых компаний, зарегистрированных на его семью в Череповце. В рамках международной полицейской операции в апреле 2022 года это оборудование было обнаружено и изъято, что привело к окончательному обрушению площадки. На базе администрируемой им инфраструктуры функционировало более 19 тыс. виртуальных магазинов по продаже запрещенных веществ.

Реальными же создателями «Гидры» были Алексей Корниенко, который скрылся от следствия и находится в международном розыске, и Алексей Байков. Уголовное дело в отношении последнего, который занимался организационными вопросами, поступило для рассмотрения в Пермь в начале июля 2026 года из-за того, что значительная часть наркотических закладок была выявлена в Кировском районе краевой столицы. Байков участвует в заседаниях по видеосвязи из московского СИЗО, скрывая лицо под маской и козырьком бейсболки. Следствие установило, что оба организатора заключили досудебные соглашения, благодаря которым правоохранителям удалось арестовать не менее 1 млрд руб. на криптокошельках преступного сообщества.

Роль Павлова как технического исполнителя стала достоянием гласности после завершения его собственного судебного процесса. По неофициальным данным, сисадмин получил семь лет лишения свободы, однако текст приговора до сих пор не опубликован в открытых судебных картотеках. Для сравнения, другой системный администратор «Гидры», Дмитрий Губко, был осуждён Дзержинским районным судом Ярославля в конце прошлого года на 21 год особого режима со штрафом 13,6 млн руб.

Деятельность группировки квалифицирована следствием как создание организованного преступного сообщества и легализация денежных средств в особо крупном размере. Всего в структуру криминальной IT-корпорации входило 15 подразделений, включая службу безопасности и финансовый блок, которые использовали около миллиона анонимных криптовалютных счетов для отмывания доходов от реализации наркотиков по всей России и в Белоруссии.

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