Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух несовершеннолетних в водоемах Прикамья Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственные органы Следственного комитета России по Пермскому краю проводят процессуальные проверки по фактам гибели несовершеннолетних в водоемах Косинского и Березниковского муниципальных округов. Предварительно установлено, что 27 июля 15-летний подросток купался с друзьями в реке Коса и пропал из виду. В ходе поисковых мероприятий его тело было обнаружено на следующий день неподалеку от места купания.

Аналогичная трагедия произошла 28 июля на территории Усольских карьеров в Березниковском муниципальном округе. Там утонула 13-летняя девочка, купавшаяся со знакомыми. По предварительным данным, погибшая не умела плавать. В обоих случаях происшествия произошли в несанкционированных для купания местах.

В настоящее время следователями проведены осмотры мест происшествий, назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверок будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Следственное управление напоминает о необходимости строгого контроля за детьми у воды. Во избежание несчастных случаев несовершеннолетние должны находиться в водоемах или в непосредственной близости от них только в присутствии родителей или взрослых, оставаясь в зоне постоянной видимости. Родителям рекомендуется воспитывать в детях осознанное отношение к безопасности и регулярно разъяснять правила поведения при купании.

При получении информации о фактах причинения тяжкого вреда здоровью или гибели ребенка, а также о нахождении его в социально опасном положении, необходимо сообщить об этом в Следственное управление по Пермскому краю по тел. 8 (342) 249-54-55, на горячую линию "Ребенок в опасности" по номеру 8 (342) 268-00-06 или по короткому номеру 123 с мобильного телефона.

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