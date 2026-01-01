Филиал «ПМУ» «Уралхима» подтвердил высокую социальную эффективность Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» победил в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Предприятие заняло первое место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». Следующий этап — участие в федеральном туре конкурса.

Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений Пермского края присудила победу филиалу «ПМУ», руководствуясь утверждённой Минтрудом РФ методикой оценки. Эксперты убедились, что кадровая политика предприятия предоставляет сотрудникам различные возможности карьерного роста и обеспечивает реализацию их профессионального потенциала. Оценивались такие показатели, как производительность труда, средняя заработная плата, наличие корпоративных программ адаптации, предоставление социальных льгот и гарантий, взаимодействие с учреждениями профессионального образования, наличие обратной связи от коллектива и так далее. По итогам конкурса филиал «ПМУ» «Уралхима» набрал 106 баллов, показав лучший результат.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Победа филиала «ПМУ» в региональном этапе Всероссийского конкурса Минтруда — это высокая оценка работы предприятия по развитию кадрового потенциала. Она подтверждает, что «Уралхим» создаёт хорошие условия для профессионального роста сотрудников, обеспечивает комплексную социальную поддержку коллектива и делает всё, чтобы люди были уверены в завтрашнем дне.

Победа в региональном туре конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» обеспечила предприятию участие в федеральном этапе. Его итоги будут подведены в конце года. Ежегодный конкурс проводится с 2000 года с целью представить общественности опыт российских организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, и содействовать развитию форм социального партнёрства в организациях. В 2025 году филиал «ПМУ» занял в федеральном этапе конкурса второе место в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».

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