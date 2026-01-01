Из-за беспилотной опасности отменился вылет из Перми в Москву Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 29 июля, отменён вылет рейса FV 6434 авиакомпании «Россия» из Перми в Москву. Соответствующая информация появилась в онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Изначально борт должен был вылететь в столицу в 13:30, затем рейс сдвинулся на час. Позже было принято решение отменить перелёт. Еще один рейс этого же перевозчика в московское Шереметьево перенесли на 21:15 вместо изначально запланированных 15:35.

Кроме этого, почти на час позже — в 15:30 — вылетит самолет в Самару. Речь о рейсе ЮВ 245 авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Также с задержкой на час отправится борт в Петрозаводск.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Большое Савино ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за режима беспилотной опасности в регионе.





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