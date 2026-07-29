В Пермском крае пресечена контрабанда ценной древесины в ОАЭ Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю пресекли противоправную деятельность уроженца одной из стран Закавказья, причастного к незаконному вывозу ценных лесных пород за рубеж. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что злоумышленник организовал незаконное перемещение пиломатериалов через таможенную границу Евразийского экономического союза на территорию Объединенных Арабских Эмиратов.

Указанные действия нанесли государству ущерб в размере свыше 1 млн руб. На основании материалов, переданных УФСБ, отделом дознания Пермской таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, которая касается контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время Управление ФСБ продолжает реализацию комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Они направлены на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта, а также выявление возможных соучастников преступной схемы.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.