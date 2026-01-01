Около 66% пермяков готовы пройти проверку на полиграфе при трудоустройстве Поделиться Твитнуть

Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, 66% экономически активных жителей Перми готовы пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу. В исследовании приняли участие представители компаний и соискатели краевой столицы.

Со стороны работодателей отношение к использованию полиграфа остается неоднозначным. Лишь 1% компаний проверяет всех кандидатов без исключения, еще 4% проводят выборочные проверки. При этом 39% рекрутеров видят смысл в применении детектора лжи, тогда как 55% выступают категорическими противниками такой практики.

Среди соискателей каждый пятый категорически против прохождения теста, а 14% затруднились с ответом. Готовность к проверке напрямую зависит от уровня дохода: среди горожан с зарплатой от 150 тыс. руб. тестирование готовы пройти 71%, тогда как среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. этот показатель составляет 63%.

Исследование также выявило различия в зависимости от демографических факторов. Мужчины демонстрируют большую лояльность к проверкам, чем женщины (70 и 62% соответственно). Молодежь до 35 лет более открыта к тестированию (68%) по сравнению с респондентами старше 45 лет (62%). Кроме того, соискатели со средним профессиональным образованием относятся к процедуре более лояльно (71%), чем кандидаты с высшим образованием (61%).

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