Мать погибшей в Прикамье во время половодья Олеси Косаревой рассказала о последних минутах жизни дочери Девушку искали почти две недели Поделиться Твитнуть

Фото: страница Олега Чегодаева ВКонтакте

В соцсетях мать погибшей во время наводнения 28-летней Олеси Косаревой сообщила о том, как произошла трагедия, во время которой две недели назад погибла её единственная дочь. В тот день мощный селевой поток, образовавшийся в результате аномальных ливней, буквально вырвал ее из дома в с. Кын. Тело девушки удалось обнаружить лишь спустя 14 дней поисков.

Во вторник, 28 июля, для семьи наступил день окончательного прощания — состоялось заочное отпевание, а следом были выданы личные вещи погибшей.

«На ней был рюкзак, одна лямка которого оказалась полностью вырвана «с мясом». Значит, за нее она зацепилась в завале, когда ее видели люди», — пишет женщина.

По мнению матери, именно этот рывок стал фатальным: «Я почти уверена, что именно в этот момент она погибла. Тогда она была погружена в воду».

Женщина реконструировала хронологию событий, опровергая иллюзию спасения, которая на мгновение появилась у очевидцев. Столкнувшись в потоке с бревнами, девушка от нехватки воздуха инстинктивно вдохнула воду.

«Сила, с которой река пыталась вырвать ее, заставила судорожно вдыхать воду, а не воздух. Течением ее вытолкнуло на поверхность, и по инерции она, как мяч, выскочила из воды — люди на берегу подумали, что она выплыла», — описывает произошедшее мама.

Поиски с лодки оказались тщетными: человек, пытавшийся спасти девушку, просто не смог ее разглядеть, так как тело уже обмякло и перестало сопротивляться стихии. Весь этот кошмар, по словам матери, занял не более трех минут.

Осознание масштаба потери пришло к матери, когда она сама смогла выбраться на твердую землю. «Я — на берег, она — на небеса», — с горечью констатирует женщина. Единственное, на что надеется убитая горем мать, — это то, что дочь не испытала физических страданий. Девушка находилась в глубоком шоке от столкновения с деревьями, поэтому боль попросту не успела прийти. Мать предполагает, что гибель наступила мгновенно в результате болевого или холодового шока, еще до того, как Олеся скрылась под водой окончательно.

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