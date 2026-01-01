В прикамских Березниках полицейские пресекли сбыт наркотика Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Следственным отделом ОМВД России «Березниковский» возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя. Он подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Сотрудники отделения по контролю оборота наркотиков территориального отдела полиции задержали мужчину в ходе оперативно-разыскного мероприятия у здания автомойки. При личном досмотре у него был изъят сотовый телефон, в котором находилась информация о расположении тайников-закладок.

На месте происшествия в районе автомойки оперативники обнаружили и изъяли два свертка с комкообразным веществом бежевого цвета. В ходе осмотра квартиры мужчины под ванной в тазу были найдены еще 29 свертков, упакованных в изоленту.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотиком общей массой порядка 15 г.

Установлено, что березниковец решил заработать деньги незаконным путем, делая тайники-закладки с запрещенным веществом. Через интернет он заказывал наркотик, а после получения раскладывал его в разных частях города и на территории Пермского края.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении за потребление наркотических средств.

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