Содержание дорог в Очёре Пермского края оценили в 9,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Очёре Пермского края (м/р Зарека) ищут подрядчика, который займётся содержанием автомобильных дорог и дорожных сооружений на них. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит заниматься ямочным ремонтом, восстановлением обочин, очищением дорог от мусора, грязи и снега, заменой дорожных знаков, очисткой и окраской автобусных павильонов.

Срок выполнения работ — с даты заключения контракта и до 30 июня 2027 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 9,8 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 августа.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.