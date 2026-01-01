В Пермский край увеличились в 5 раз поставки торфа из Республики Беларусь Поделиться Твитнуть

фото: freepik

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С начала года по 28 июля 2026 года в Пермский край поступило 2712 тонн торфа из Республики Беларусь. Этот показатель превышает объем поставок за аналогичный период прошлого года в 5,4 раза, когда была завезена 501 тонна продукции.

В частности, 27 июля Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтролировало ввоз очередной партии весом 121,4 тонны. По месту прибытия груза сотрудники ведомства совместно с экспертами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» проверили сопроводительную документацию и взяли пробы. На всю продукцию были предоставлены необходимые фитосанитарные сертификаты.

По итогам карантинного фитосанитарного контроля нарушений выявлено не было, а в партиях торфа не обнаружено карантинных организмов. На основании этого были оформлены акты карантинного контроля, разрешающие использование товара по назначению. В регионе данный торф применяется в качестве адсорбента на предприятиях добывающей и перерабатывающей промышленности.

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