Судебные приставы восстановили в должности незаконно уволенную пермячку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми судебные приставы обеспечили исполнение решения суда о восстановлении в должности сотрудницы управляющей компании, которая была уволена во время испытательного срока. Женщина проработала в должности специалиста по работе с клиентами и документооборотом менее месяца. Работодатель расторг с ней трудовой договор, сославшись на неудовлетворительные результаты, ненадлежащее исполнение обязанностей, конфликтное поведение и опоздания, подкрепив свои выводы служебными записками и актами. Об этом сообщает УФССП по Пермскому краю.

Не согласившись с таким решением, сотрудница обратилась в суд с требованием возобновить трудовые отношения. В ходе разбирательства выяснилось, что работодатель не ознакомил ее под роспись ни с должностной инструкцией, ни с правилами внутреннего трудового распорядка, а в трудовом договоре перечень ее обязанностей прописан не был. Кроме того, спустя две недели после трудоустройства компания ограничила доступ к рабочему серверу, лишив ее возможности полноценно выполнять свои функции. Суд расценил создание подобных препятствий с последующим увольнением за неудовлетворительный результат как злоупотребление правом со стороны работодателя.

Суд признал действия компании незаконными и обязал юридическое лицо восстановить истца в прежней должности. Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Свердловскому району Перми. Руководство компании было уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о негативных последствиях неисполнения судебного акта. Вскоре в ведомство поступили документы, подтверждающие, что сотрудница приступила к работе, а отчет об отмене увольнения был направлен в Социальный фонд России. Исполнительное производство было окончено в связи с фактическим исполнением требований.

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