Пермячка оштрафована за фиктивную постановку на учет иностранных граждан Размер штрафа составил 75 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми вынесен приговор местной жительнице, которая организовала фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан. По версии следствия, с сентября 2025 года по апрель 2026-го женщина многократно обращалась в многофункциональный центр с уведомлениями о прибытии трех граждан Республики Таджикистан. Об этом сообщает Пермский краевой суд.

Она указывала местом их пребывания свою квартиру, хотя фактически иностранные граждане по данному адресу не проживали. За свои противоправные действия пермячка получала денежное вознаграждение в размере от 1 до 6 тыс. руб.

Подобные действия лишили уполномоченные органы возможности осуществлять контроль соблюдения мигрантами правил учета и их передвижения по территории страны. В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Она заявила ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Ленинский райсуд Перми признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, и назначил ей наказание в виде штрафа 75 тыс. руб. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

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