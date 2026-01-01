В Перми судебные приставы обеспечили принудительную госпитализацию женщины с туберкулезом Женщина отказывалась от лечения в стационаре Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю обеспечили исполнение судебного решения, направленного на защиту здоровья граждан. Речь идет о принудительной госпитализации 42-летней жительницы Перми, которая уклонялась от лечения и подвергала окружающих риску заражения туберкулезом.

В отделе судебных приставов по Дзержинскому району находилось исполнительное производство в отношении данной гражданки. Ранее у нее было диагностировано заболевание, требующее скорейшего лечения в специализированном медицинском учреждении. Поскольку женщина отказывалась ложиться в стационар добровольно, представители медицинской организации обратились в суд с требованием обязать ее пройти лечение. Суд удовлетворил этот иск, действуя в интересах неопределенного круга лиц.

Получив исполнительный документ, предусматривающий немедленное принудительное исполнение, судебный пристав оперативно прибыл по месту проживания женщины. Ей было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, после чего была обеспечена ее доставка в больницу. В настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей, а потенциальная угроза распространения опасного заболевания среди населения устранена.

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