В Пермском крае 29 июля ввели режим беспилотной опасности Номер вызова экстренных служб — 112 Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 29июля введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает министерство территориальной безопасности в своих социальных сетях.

Как уточнили в ведомстве, все оперативные службы региона оповещены и находятся в полной готовности.

Также жителям и гостям региона напомнили номер вызова экстренных служб — 112.

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