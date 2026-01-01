В Пермском крае 29 июля ввели режим беспилотной опасности
Номер вызова экстренных служб — 112
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В Пермском крае 29июля введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает министерство территориальной безопасности в своих социальных сетях.
Как уточнили в ведомстве, все оперативные службы региона оповещены и находятся в полной готовности.
Также жителям и гостям региона напомнили номер вызова экстренных служб — 112.
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