Жителям Прикамья рассказали, какой будет погода в августе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Доктор географических наук Андрей Шихов поделился с изданием perm.aif.ru прогнозом погоды в Пермском крае на конец июля и начало августа. По словам специалиста, на текущей неделе температура воздуха будет превышать климатическую норму всего на 2 градуса на юго-западе региона и на 4 градуса на северо-востоке.

В среду, 29 июля, осадки маловероятны. Ожидается преимущественно солнечная погода с температурой воздуха от +23 до +28 градусов, а в Перми от +25 до +27 градусов. Однако ночь на четверг принесет ощутимое похолодание: столбик термометра в крае может опуститься до +13...+18 градусов, в Перми до +15...+17 градусов. Днем в четверг температура вновь поднимется до +25...+30 градусов, но к вечеру через южные территории Прикамья сместится холодный фронт, который принесет сильные ливни.

Основной объем осадков выпадет с четверга по воскресенье. Ожидается, что вечером в четверг и в ночь на пятницу может выпасть от 30 до 50 мм осадков или даже больше. Специалист отметил, что после продолжительной сухой погоды в регионе прогнозируется избыток дождей, а конец недели по температуре будет близок к норме или окажется чуть прохладнее обычного.

Выходные, на которые придутся первые числа августа, также будут находиться под влиянием циклона. По оценке эксперта, говорить о погоде на весь последний летний месяц пока рано, но жара в первой декаде августа маловероятна. Температура воздуха ожидается около климатической нормы, днем в пределах +20...+25 градусов, а в отдельные дни температура может составлять около +18 градусов. При этом синоптики предупреждают о большом количестве осадков, особенно в самые первые дни августа.

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