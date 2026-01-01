За сутки в Пермском крае произошло 11 пожаров
Есть погибший
За прошедшие сутки, 28 июля 2026 года, на территории Пермского края было ликвидировано 11 пожаров. По два возгорания зафиксировано на территориях Березниковского и Лысьвенского муниципальных округов. Еще по одному пожару произошло в Перми, а также в Чайковском, Кунгурском, Большесосновском, Краснокамском, Верещагинском и Карагайском муниципальных округах.
Есть один погибший, отмечает ВЕТТА.
В целях стабилизации пожарной обстановки в тот же день на территории региона работало 189 профилактических групп общей численностью 395 человек. Специалисты провели 1767 подворовых обходов, проинструктировали о мерах пожарной безопасности 2475 человек и распространили 1755 памяток и листовок.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона с напоминанием о необходимости строгого соблюдения правил безопасности. При обнаружении любых признаков возгорания необходимо немедленно сообщать об этом по телефонам 01, 101 или 112.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.