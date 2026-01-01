За сутки в Пермском крае произошло 11 пожаров Есть погибший Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки, 28 июля 2026 года, на территории Пермского края было ликвидировано 11 пожаров. По два возгорания зафиксировано на территориях Березниковского и Лысьвенского муниципальных округов. Еще по одному пожару произошло в Перми, а также в Чайковском, Кунгурском, Большесосновском, Краснокамском, Верещагинском и Карагайском муниципальных округах.

Есть один погибший, отмечает ВЕТТА.

В целях стабилизации пожарной обстановки в тот же день на территории региона работало 189 профилактических групп общей численностью 395 человек. Специалисты провели 1767 подворовых обходов, проинструктировали о мерах пожарной безопасности 2475 человек и распространили 1755 памяток и листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона с напоминанием о необходимости строгого соблюдения правил безопасности. При обнаружении любых признаков возгорания необходимо немедленно сообщать об этом по телефонам 01, 101 или 112.

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