За сутки на водоемах Прикамья погибли три человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За сутки на водоемах Прикамья погибли три человека. За прошедшие сутки на водных объектах Пермского края произошло три несчастных случая. Трагедии случились в Нытвенском округе на реке Сюзьва, в Пермском округе на реке Кама и в Кунгурском округе на пруду у д. Ивановка. Все случаи произошли в несанкционированных местах для купания. Об этом пишет «Рифей».

МЧС России напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде. Купаться следует только в специально оборудованных и проверенных местах. Не рекомендуется заходить в воду в состоянии усталости или перегрева, а также в нетрезвом виде.

При нахождении на водоеме всегда необходимо использовать спасательный жилет. Особое внимание ведомство обращает на недопустимость оставления детей у воды без присмотра взрослых.

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