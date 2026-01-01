За сутки на водоемах Прикамья погибли три человека
За сутки на водоемах Прикамья погибли три человека. За прошедшие сутки на водных объектах Пермского края произошло три несчастных случая. Трагедии случились в Нытвенском округе на реке Сюзьва, в Пермском округе на реке Кама и в Кунгурском округе на пруду у д. Ивановка. Все случаи произошли в несанкционированных местах для купания. Об этом пишет «Рифей».
МЧС России напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде. Купаться следует только в специально оборудованных и проверенных местах. Не рекомендуется заходить в воду в состоянии усталости или перегрева, а также в нетрезвом виде.
При нахождении на водоеме всегда необходимо использовать спасательный жилет. Особое внимание ведомство обращает на недопустимость оставления детей у воды без присмотра взрослых.
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