В Прикамье за урон окружающей среде газовики должны будут выплатить более 1,4 млн рублей Судебный процесс инициировала прокуратура Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

В Пермском крае вынесено судебное решение по итогам экологической халатности. Газотранспортная компания обязана выплатить в бюджет Лысьвенского городского округа компенсацию более 1,4 млн руб. Иск к газовикам ранее предъявила Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, поводом для разбирательства стали события 2022 года. На линейной части магистрального трубопровода в границах Лысьвенского муниципального округа произошла авария. Последствия нештатной ситуации обернулись локальным ударом по экосистеме — загрязнением приземного слоя атмосферы и деградацией почвенного покрова.

Добровольно исправлять последствия аварии ресурсоснабжающая организация не стала. Несмотря на то, что надзорный орган официально указал предприятию на необходимость возместить нанесенный природе урон в досудебном порядке, газовики проигнорировали требования прокурора. После этого надзорное ведомство инициировало судебный процесс.

Рассмотрев материалы дела, Чайковский городской суд поддержал позицию прокуратуры. Аргументы ответчика не убедили суд: исковые требования были удовлетворены в полном объёме. Более 1,4 млн руб. будут принудительно взысканы с предприятия в доход муниципальной казны.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.