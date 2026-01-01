В пермском Политехе конкурс на бюджет достиг пяти человек на место Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете 25 июля завершилась приемная кампания на бюджетные места программ бакалавриата и специалитета. По итогам приема вуз получил более 34,9 тысячи заявлений, что на 15 процентов превышает показатели прошлого года. Общее число поданных документов, включая все формы и уровни обучения, превысило 50 тысяч.

За более чем 2200 бюджетных мест поборолись 9 972 абитуриента из 60 регионов России. Таким образом, средний конкурс в университет составил почти пять кандидатов на одно место.

Наибольшей популярностью у поступающих пользуются направления, связанные с реальным сектором экономики и технологиями. Лидерами по числу заявлений стали «Строительство», «Нефтегазовое дело» и «Прикладная информатика». Высокий спрос также зафиксирован на «Программной инженерии», «Информационных системах и технологиях», «Экономике» и «Государственном и муниципальном управлении». Кроме того, абитуриенты активно выбирают специализированные инженерные и научные специальности, такие как «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Конструкторско-технологическое производство», «Реклама и связи с общественностью» и «Биотехнология».

Отмечается не только количественный, но и качественный рост абитуриентов. В этом году в университет поступают 58 стобалльников, что на 21 процент превышает показатели прошлого года. Еще пять победителей и призеров всероссийских олимпиад получили право на зачисление без вступительных испытаний на факультеты химических технологий, горно-нефтяной, электротехнический, аэрокосмический и промышленной экологии. Не теряет актуальности и целевое обучение: вуз принял более 800 заявок на заключение договоров. Основными заказчиками кадров выступают предприятия оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора, включая «ОДК-Авиадвигатель», «Протон-ПМ» и «Пермский пороховой завод».

Значительное число заявлений на бюджетные места поступило и в филиалы университета: 932 в Когалымский, 227 в Лысьвенский, 192 в Березниковский и 165 в Чайковский. Ректор ПНИПУ Антон Петроченков отметил, что итоги приемной кампании подтверждают статус Политеха как одного из ведущих научно-технологических вузов страны. По его словам, поступающие демонстрируют осознанный подход, отдавая приоритет направлениям, интегрированным в реальный сектор экономики, и университет стремится оправдать это доверие, развивая образовательные программы и научную инфраструктуру.

Приемная кампания теперь переходит в завершающую стадию зачисления. Крайний срок подачи согласия на зачисление на приоритетном этапе наступит 1 августа в 14:00 по пермскому времени. Приказы о зачислении по этому этапу будут размещены 3 августа. Завершается прием согласий на общем конкурсе 5 августа в 14:00, а окончательные списки зачисленных в Пермский Политех будут опубликованы 7 августа.

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