В Перми открылось городское бистро «Булка» Заведение заработало в техническом режиме Поделиться Твитнуть

Фото: предоставлено заведением "Булка"

В Перми открылось городское бистро «Булка». Об этом «Новому компаньону» сообщили в заведении.

«Сегодня (28 июля — прим. ред.) запустились в техническом режиме, но никаких ограничений нет, мы готовы принимать гостей. Официальное открытие — 29 июля», — сообщили «Новому компаньону» в бистро.

Заведение работает по ул. Сибирской, 46 — на месте бывшего ресторана «Форшмак». «Булку» в краевой столице запустили ресторатор Екатерина Белка и бренд-шеф Максим Тупицын. Концепция меню — простая и качественная еда, а также свежая выпечка и хлеб.

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