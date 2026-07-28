В Перми открылось городское бистро «Булка»
Заведение заработало в техническом режиме
В Перми открылось городское бистро «Булка». Об этом «Новому компаньону» сообщили в заведении.
«Сегодня (28 июля — прим. ред.) запустились в техническом режиме, но никаких ограничений нет, мы готовы принимать гостей. Официальное открытие — 29 июля», — сообщили «Новому компаньону» в бистро.
Заведение работает по ул. Сибирской, 46 — на месте бывшего ресторана «Форшмак». «Булку» в краевой столице запустили ресторатор Екатерина Белка и бренд-шеф Максим Тупицын. Концепция меню — простая и качественная еда, а также свежая выпечка и хлеб.
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