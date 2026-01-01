«Дедморозим» взял на комплексное сопровождение многодетную мать-одиночку из Прикамья Она воспитывает семерых детей Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

Специалисты фонда начали комплексное сопровождение 34-летней Юлии, матери-одиночки из п. Новоильинска Нытвенского округа. Женщина в одиночку воспитывает семерых детей: старшему сыну 14 лет, младшей дочери Оксане — год и семь месяцев.

Поводом для обращения послужила экстренная ситуация со здоровьем старшей дочери, которой потребовалась операция. Из-за отсутствия родственников Юлия не могла лечь в больницу вместе с ребенком или оставить остальных детей без присмотра. В поисках решения она нашла контакты организации.

С момента первого звонка семья получила комплексную помощь. Во-первых, это медицинское и социальное сопровождение. Няни фонда сопровождали дочь Юлии во время госпитализации, а младшую девочку, Оксану, которая весит около 30 кг при норме в три раза меньше, продолжают посещать специалисты. Семья уже отправила анализы ребёнка на исследование в Москву, однако точный диагноз пока не установлен. Во-вторых, женщине помогают юристы. Они подсказали, как оформить документы, включая установление отцовства на старшую дочь. В-третьих, координаторы передали семье предметы первой необходимости (памперсы, салфетки, игрушки) и бытовую технику взамен вышедшей из строя стиральной машины. В-четвертых, с Юлией начал работать штатный психолог фонда.

Фото: фонд "Дедморозим"

«Я случайно наткнулась на номер "Дедморозим" и совсем не ожидала, что так откликнутся... Мне стало легче, появилась опора: теперь есть кому позвонить в случае чего», — рассказала женщина.

В «Дедморозим» подчеркнули, что оперативность реакции стала возможной благодаря участникам акции «Цветы жизни». Регистрация к новому сезону благотворительного проекта, который является крупнейшим фандрайзинговым событием региона, уже открыта на сайте flowers.dedmorozim.ru. Поступающие пожертвования позволяют фонду планировать работу специалистов наперед и закрывать срочные заявки семей без запуска публичных сборов.

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