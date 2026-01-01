Штормовое предупреждение объявлено в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 28 июля и в течение дня 29 июля в отдельных районах Пермского края ожидаются опасные метеорологические явления.

Синоптики прогнозируют сильный дождь, ливни и крупный град. Осадки будут преобладать в западной и восточной частях региона. Ночью 28 июля местами пройдут грозы, а утром 29 июля возможен туман. В восточной части края при прохождении грозового фронта порывы ветра могут достигать 22-27 м/с.

Кроме того, в центральной части Пермского края сохраняется высокая пожарная опасность в лесах, соответствующая четвертому классу.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей быть внимательными и осторожными. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

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