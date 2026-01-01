В Прикамье ищут инвестора для восстановления Земской типографии в Осе Историческое здание было построено на рубеже XIX и XX веков Поделиться Твитнуть

Фото: страница Елены Ермолиной ВКонтакте / vk.ru/ermolina59

В Осе начали поиск инвестора для восстановления объекта культурного наследия регионального значения — здания «Типография земская». Объект находится по ул. Карла Маркса, 6. Как сообщила на своей странице в соцсетях главный архитектор Пермского края Елена Ермолина, торги с начальной ценой от 1 руб. состоятся 26 августа.

Двухэтажное здание площадью около 275 кв. м было построено на рубеже XIX-XX веков как частное владение осинского предпринимателя и печатника И.А. Кузнецова. В дореволюционный период здесь располагалась одна из ключевых частных типографий уезда, где печатались местные бланки, брошюры и купеческие извещения. В советское время объект был национализирован, и в нем долгое время работали государственная городская типография и редакция местной газеты.

«Новый собственник получит возможность восстановить историческое здание и приспособить его для современного использования», — отметила Елена Ермолина.

При этом инвестор обязан выполнить весь комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с требованиями законодательства.

Главный архитектор Прикамья напомнила, что в регионе действует комплекс мер поддержки инвесторов, готовых восстанавливать объекты культурного наследия. Среди них — программа льготного кредитования со ставкой 9% годовых, а также механизмы передачи памятников архитектуры для последующего восстановления и современного использования.

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