В Прикамье контролёр заплатит штраф за высадку детей из автобуса Инцидент случился в Березниках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Березников добилась привлечения к ответственности сотрудника транспортной компании, который силой высадил двух школьников из автобуса. Поводом для прокурорской проверки стал инцидент с несовершеннолетними пассажирами, которые не смогли оплатить проезд электронным социальным документом из-за технических сбоев в системе. Несмотря на это, контролёр нарушил действующее законодательство и выдворил подростков, не достигших 16-летнего возраста, из общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. по результатам надзорных мероприятий ведомство возбудило дело об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ, которая регламентирует ответственность за принудительную высадку детей младше 16 лет.

Рассмотрев материалы дела, суд признал должностное лицо виновным. Контролёра оштрафовали на 20 тыс. руб.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.