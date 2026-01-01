В Прикамье за полгода число выявленных фальшивых купюр сократилось почти вдвое В Банке России связывают это с совершенствованием защитного комплекса денежных знаков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом полугодии 2026 года банковская система Прикамья выявила всего восемь поддельных банкнот. Как сообщили в Пермском отделении Банка России, этот показатель сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда специалисты изъяли из оборота 14 фальшивок.

Наиболее заметный спад зафиксирован в сегменте самого крупного номинала. Число обнаруженных подделок достоинством 5 тыс. руб. уменьшилось в пять раз: если год назад их было десять, то за прошедшие шесть месяцев удалось найти лишь две такие купюры.

На этом фоне наметилась обратная тенденция в более низком ценовом сегменте. Количество фальшивых тысячерублевых банкнот выросло с трёх до пяти. Кроме того, в обороте была замечена одна поддельная 50-рублевая купюра.

«Защитный комплекс российских денежных знаков постоянно совершенствуется, что напрямую влияет на сокращение числа подделок. Тем не менее, крупные номиналы по-прежнему привлекают внимание фальшивомонетчиков», — прокомментировал ситуацию управляющий Пермским отделением Банка России Алексей Моночков.

Эксперт призвал жителей региона сохранять бдительность при расчетах крупными суммами. Чтобы убедиться в подлинности наличных, достаточно использовать три базовых способа проверки: проверить рельеф меток для слабовидящих, рассмотреть водяные знаки и защитную нить, а также убедиться в наличии скрытых цветопеременных элементов при наклоне купюры.

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