Пермский университет зафиксировал рекордный наплыв абитуриентов В вуз подано почти 30 тысяч заявлений Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) завершил приём документов от абитуриентов, поступающих на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета. По итогам приёмной кампании вуз получил 29 535 заявлений, что на 27% превышает показатель прошлого года (тогда было подано 23 212 заявлений). Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Топ-5 самых популярных направлений, куда подано более 1 тыс. заявлений на каждое:

— Информационные системы и технологии;

— Прикладная математика и информатика;

— Государственное и муниципальное управление;

— Менеджмент;

— Экономика.

Высоким спросом также пользуются направления «Геология», «Прикладная информатика» и «Бизнес-информатика» — на каждое из них претендует почти 1 тыс. человек.

В вузе отметили, что рост числа самих абитуриентов составил 20%. Если в прошлом году документы для поступления в рамках основного конкурса подавали 6232 человека, то в этом году их число выросло до 7480. Стоит учитывать, что один абитуриент может подать до пяти заявлений в разные вузы или на разные программы.

Для первокурсников 2026 года количество бюджетных мест в ПГНИУ увеличилось с 2176 до 2341. Этот объём включает все три ступени высшего образования: бакалавриат и специалитет, магистратуру и аспирантуру.

Следующий важный этап для поступающих — подача согласий на зачисление по общему конкурсу. Сделать это необходимо до 5 августа. Само зачисление на бюджетные места состоится 7 августа.

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