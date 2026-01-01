В Перми прекратил работу контактный зоопарк «Тортуга» Он несколько лет находился в ЦУМе Поделиться Твитнуть

Фото: зоопарк "Тортуга" / vk.com/permzoopark

В столице Прикамья закрыли для посетителе контактный зоопарк «Тортуга», который работал в центре города. Последним днём его работы стало 27 июля. Об этом сообщили сотрудники зверинца в соцсетях.

«Друзья, с огромной болью в сердце мы вынуждены сообщить: наш зоосад закрывается навсегда. Мы заботимся о наших питомцах и, безусловно, будем искать им новые дома, где их будут любить не меньше», — сообщается на странице «Тортуги» ВКонтакте.

Отметим, контактный зоопарк находился на пятом этаже в ЦУМе. Для посетителей были представлены различные представители животного мира — от сурикатов и хорьков до питона и хамелеона. Позже некоторые виды, например дикобразы и кенгуру, переехали в Пермский и Ульяновский зоопарки.

Как ранее писал «Новый компаньон», в феврале 2022 года прокуратура нагрянула с проверками в контактные зоопарки «Тортуга» и «Стражи галактики». Надзорное ведомство усмотрело в работе заведений нарушения. По мнению прокуратуры, владелец объектов — индивидуальный предприниматель — оказывал услуги по демонстрации животных в отсутствие разрешительных документов. В связи с этим по решению суда зоопарки закрыли. Однако позже они возобновили работу.

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