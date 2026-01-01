Сотрудники филиала «ПМУ» провели выходные в стиле стимпанк Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В конце прошлой недели на базе отдыха «Раздолье» для сотрудников филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» и их семей прошел ежегодный спортивно-творческий фестиваль «Уральские зори». На этот раз он был посвящён Году пермской промышленности и 45-летию предприятия, носил название «Пермский Механизм Успеха» и был оформлен в стиле стимпанк.

Командам цехов «ПМУ» предстояло пройти 10 конкурсных этапов: городки, броски в баскетбольное кольцо, коллективные прыжки на скакалке, гольф, гребля на каяках и другие. Тема фестиваля наиболее ярко отразилась в конкурсе «Уральская машина Голдберга», где участникам предстояло собрать огромный механизм из различных деталей и запустить его. Завершающим этапом состязаний стали творческие выступления команд в формате КВН на тему «Мы выпускали карбамид 45 лет, а теперь решили…».

Для юных посетителей базы отдыха на детской площадке были организованы батут, карусель, квест-игра, мастер-классы и веселые старты.

К концу фестивального дня жюри подвело итоги выступлений: как и в прошлом году, сильнее коллег в общем зачёте оказалась команда ремонтно-механического производства и лаборатории. Директор «ПМУ» Алексей Аверьянов вновь вручил её участникам кубок победителя. «Уральские зори-2026» завершились праздничной дискотекой.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— «Уральские зори» для нас — любимая традиция, которой несколько десятков лет. Это одно из самых ярких и долгожданных событий лета. Общение в неформальной обстановке лучше всего налаживает связи между подразделениями и укрепляет командный дух. Для новых сотрудников это быстрый способ познакомиться с корпоративной культурой и влиться в коллектив. Даже те бывшие работники завода, кто по каким-то причинам покинул наш коллектив, с удовольствием возвращаются сюда как болельщики, чтобы снова ощутить эту особую атмосферу и поддержать друзей.

Реклама. Филиал «ПМУ» АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ». erid: 3apb1QrvkfDM7MsrtMgDQQ7LpFNsfvhJmdHeFuR3U4kkw

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.