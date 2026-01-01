Пермский край вошел в число лидеров по льготному финансированию бизнеса для участников СВО Им выдали почти 300 млн льготных микрозаймов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом полугодии 2026 года Пермский край подтвердил статус одного из регионов-лидеров Приволжского федерального округа по объёму финансовой поддержки предпринимателей, связанных со специальной военной операцией. Через цифровую платформу МСП.РФ бизнес данной категории привлек почти 300 млн руб. льготных микрозаймов. Об этом рассказали в Корпорации развития МСП.

Один из ключевых показателей программы — средневзвешенная ставка. Она составляет 1,7% годовых. При этом с июня текущего года для приоритетных категорий заемщиков действует минимальная ставка — от 1% годовых без залога под поручительство региональной гарантийной организации.

Средний размер займа зафиксирован на уровне 4 млн руб. при среднем сроке кредитования три года. С начала лета верхняя планка финансирования поднята до 5 млн руб. на срок до 36 месяцев с возможностью отсрочки платежа по основному долгу до полугода.

Около 80% всего объёма специализированной микрофинансовой поддержки пришлось на Приволжский федеральный округ, где основными центрами выдачи средств стали Республика Татарстан и Пермский край.

Средства направляются как действующим предприятиям, так и стартапам демобилизованных военнослужащих и членов их семей. Одним из бенефициаров стала пермская компания-производитель асфальтобетонных смесей «Алманит». Предприятие получило заем в размере 800 тыс. руб. по программе «Za наших» на закупку сырья. Это позволило компании масштабировать производство и закрыть возросшие объемы заказов в дорожно-строительный сезон.

Программа ориентирована на широкий круг получателей: самих участников СВО, их родственников, поставщиков продукции по гособоронзаказу, а также гражданские компании, в штате которых более 10% сотрудников мобилизовано или служит по контракту. Весь процесс подачи заявок переведен в онлайн-формат через платформу МСП.РФ, что исключает бюрократические задержки.

«Льготные микрозаймы позволяют снизить финансовую нагрузку и дают возможность спокойно развивать свое дело», — прокомментировала гендиректор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова.

Мера реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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