В Прикамье изменили график работы АЗС сети «Нефтехимпром» Круглосуточно работают только шесть заправок в Перми Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Сеть автозаправочных станций «Нефтехимпром», работающая в Пермском крае, существенно скорректировала свой рабочий график. С 26 июля подавляющее большинство АЗС компании перешли на дневной режим обслуживания — с 07:15 до 21:30. Об этом сообщается в соцсетях компании.

Круглосуточный доступ к топливу сохранен лишь на шести объектах сети:

— ул. Трамвайная, 35/1;

— ул. Промышленная, 107б;

— ул. Писарева, 2в;

— ул. Макаренко, 27;

— ш. Космонавтов, 427а;

— ул. Ушакова, 41.

Для сравнения, на 10 июля количество заправок со свободным въездом в любое время суток было вдвое больше и составляло десять точек, тогда как остальные станции функционировали с семи утра до десяти вечера.

Несмотря на сокращение часов работы, дефицита топлива непосредственно у оператора нет. Компания возобновила продажу бензина в канистры, установив предельный объем одной тары в 30 л. При этом лимиты на единовременную заправку транспортных средств остаются прежними: не более 50 л в автомобильный бак и до 40 л для мототехники.

Зафиксированы также точечные перебои с отдельными марками бензина. Так, на заправке в Красном Яре временно нет АИ-95, а в Горнозаводске — АИ-92. В региональном оперативном штабе пояснили, что ежедневные поставки нефтепродуктов уже восстановлены в полном объёме. Логистика постепенно заполняет опустевшие резервуары заправочных станций региона.

В региональном правительстве утверждают, что держат ситуацию под контролем. Представители профильных ведомств подчеркивают, что критически важные потребители — подразделения МЧС, бригады скорой помощи и ключевые промышленные предприятия края — полностью обеспечены горюче-смазочными материалами.

Другой крупный участник рынка, компания «Лукойл», нарастила объемы завоза продукции в регион и увеличила собственные лимиты отпуска топлива клиентам. Тем не менее, в оперативном штабе признают наличие локальных трудностей: марки АИ-92 и АИ-95 продолжают поступать в некоторые муниципальные округа с перебоями. Такие инциденты купируются в индивидуальном порядке путем перераспределения логистических потоков, сообщили власти.

Главной задачей чиновники называют стабилизацию розничного сегмента. Для этого краевые службы координируют свои действия с крупнейшими поставщиками, включая структуры «Газпрома» и «Лукойла», чтобы исключить повторение волновых сбоев.

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