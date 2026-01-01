Коллектив Коми-Пермяцкой библиотеки могут наградить высшей региональной наградой Учреждение внесло значительный вклад в сохранение культурного наследия Прикамья Поделиться Твитнуть

Фото: страница Коми-Пермяцкой библиотеки им. М. П. Лихачёва ВКонтакте

Руководство Пермского края инициировало процедуру награждения коллектива Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеки имени М.П. Лихачева Почетной грамотой региона. С ходатайством о поощрении сотрудников учреждения к главе субъекта ранее обратились депутаты думы Кудымкарского муниципального округа, направив соответствующее представление.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал инициативу парламентариев и передал документы на рассмотрение в Заксобрание региона. В качестве обоснования для вручения награды указывается значительный вклад учреждения в сохранение культурного наследия и модернизацию библиотечной инфраструктуры края. Поводом для поощрения послужил вековой юбилей — учреждение отмечает 125 лет со дня основания.

Парламентарии планируют рассмотреть этот вопрос на августовской пленарке.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.