Самым жарким днём в Прикамье с начала стал минувший понедельник Пик жары достиг почти 35 градусов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Минувший понедельник, 27 июля, стал самым жарким днем в Пермском крае с начала текущего года. Об этом сообщает телеграм-канал пермских синоптиков «Опасные природные явления Пермского края».

По данным специалистов регионального гидрометцентра, на большинстве метеостанций столбик термометра во второй половине дня преодолел отметку в +33°С. В краевой столице воздух прогрелся до +33,2°С. Для жителей севера региона этот температурный скачок стал историческим: в Чердыни и Бисере были зафиксированы новые суточные рекорды тепла. Как отмечают метеорологи, в северной части Прикамья температура достигла +33,1°С впервые за последние шесть лет — аналогичный зной наблюдался там лишь в июле 2020 года. На юге края подобные погодные условия последний раз фиксировались в начале июля 2024 года.

«На севере края такой жары не было с июля 2020 года», — сообщают синоптики.. При этом в Чердыни установлен новый суточный рекорд: значение всего на 0,7°С ниже исторического июльского максимума для этой местности.

Итоговый перечень температурных максимумов минувшего понедельника (отметка +33°С и выше) выглядит следующим образом:

— Лысьва — +34,8°С;

— Чайковский — +33,9°С;

— Оса — +33,8°С;

— Ножовка — +33,7°С;

— Кунгур — +33,7°С;

— Березники — +33,6°С;

— Гайны — +33,6°С;

— Кочёво — +33,4°С;

— Чернушка — +33,3°С;

— Кудымкар — +33,3°С;

— Пермь — +33,2°С;

— Верещагино — +33,1°С;

— Коса — +33,1°С;

— Чердынь — +33,1°С;

— Губаха — +33,0°С.

Синоптики связывают аномальный прогрев воздушных масс с устойчивым блокирующим антициклоном, который принес в регион горячий воздух из южных широт. Специалисты напоминают жителям о необходимости соблюдать питьевой режим и по возможности избегать нахождения под прямыми солнечными лучами с 12 до 16 часов.

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