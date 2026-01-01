В столице Прикамья откроется дилерский центр ГАЗа Он будет находиться на шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

На автомобильном рынке Перми холдинг «Автопрестиж» официально закрепил за собой статус первого дилера возобновившего деятельность Горьковского автозавода. В ближайшее время на площадке по ш. Космонавтов, 427 начнётся реализация автомобилей под историческим брендом Volga. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Издание со ссылкой на гендиректора холдинга Артёма Кононова пишет, что предприятие уже получило эксклюзивный контракт и готовится к старту продаж, намереваясь адаптироваться под производственные возможности завода.

Технической основой для возрождённой марки послужили платформы китайского концерна Geely, а выпуск машин с начала июня локализован на мощностях АО «Производство легковых автомобилей».

Предприятие арендует у ГАЗа бывший завод Volkswagen-Skoda, где сегодня собираются три модели исключительно для российского потребителя. Ценовой диапазон охватывает разные сегменты: флагманский полноприводный кроссовер K50 (аналог Monjaro) оценен в 4,2-4,65 млн руб., среднеразмерный SUV K40 — в 2,75-3,8 млн руб., а седан бизнес-класса C50 обойдется покупателям в 2,9-3,3 млн руб.

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