В столице Прикамья откроется дилерский центр ГАЗа
Он будет находиться на шоссе Космонавтов
На автомобильном рынке Перми холдинг «Автопрестиж» официально закрепил за собой статус первого дилера возобновившего деятельность Горьковского автозавода. В ближайшее время на площадке по ш. Космонавтов, 427 начнётся реализация автомобилей под историческим брендом Volga. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Издание со ссылкой на гендиректора холдинга Артёма Кононова пишет, что предприятие уже получило эксклюзивный контракт и готовится к старту продаж, намереваясь адаптироваться под производственные возможности завода.
Технической основой для возрождённой марки послужили платформы китайского концерна Geely, а выпуск машин с начала июня локализован на мощностях АО «Производство легковых автомобилей».
Предприятие арендует у ГАЗа бывший завод Volkswagen-Skoda, где сегодня собираются три модели исключительно для российского потребителя. Ценовой диапазон охватывает разные сегменты: флагманский полноприводный кроссовер K50 (аналог Monjaro) оценен в 4,2-4,65 млн руб., среднеразмерный SUV K40 — в 2,75-3,8 млн руб., а седан бизнес-класса C50 обойдется покупателям в 2,9-3,3 млн руб.
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