В Перми назначили председателя Кировского районного суда Им стала Юлия Елистратова Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, Указом президента РФ Владимира Путина от 27 июля 2026 года № 514 Юлия Елистратова назначена председателем Кировского районного суда Перми.

На сайте суда пока не внесены соответствующие изменения, председателем по-прежнему значится Татьяна Варашкина.

Согласно этому же Указу президента, изменения произошли и в структуре Пермского краевого суда — в этом судебном органе судьёй назначена Татьяна Зорина.

Юлия Елистратова родилась в Березниках 1977 году. Она - выпускница юридического факультета Пермского государственного университета (ныне ПГНИПУ). После окончания вуза работала помощником судьи и старшим помощником прокурора Березников.

В ноябре 2013 года Елистратову назначили судьёй Лысьвенского суда. Спусти два года она стала заместителем председателя в том же суде. С конца 2020 года она возглавляла Александровский городской суд.

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