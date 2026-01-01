Более половины жителей Пермского края считают достойную зарплату главным условием счастья на работе Также на удовлетворенность работой сильнее всего влияют адекватность руководства и поддержка коллег Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле 2026 года HR-tech-компания Skillaz совместно с платформой hh.ru представила результаты исследования, посвященного уровню удовлетворенности работой среди российских соискателей. В опросе приняли участие 1809 человек, включая представителей 11 массовых профессий и 22 профессиональных областей, от IT и медицины до строительства и продаж. Средняя оценка уровня счастья на российском рынке труда составила всего 4 балла из 10. При этом данные по Пермскому краю выявили четкие региональные приоритеты: для 62 процентов жителей Прикамья ключевым фактором профессионального благополучия остается высокий уровень дохода.

Согласно результатам опроса, на удовлетворенность работой в регионе сильнее всего влияют адекватность руководства и поддержка коллег. Эти факторы отметили 55 и 54 процента респондентов соответственно. Они оказались значительно важнее, чем гибкий график или возможность дистанционной работы, которые приоритетными назвали лишь 32 процента опрошенных. Эргономика офиса и соответствие корпоративным ценностям заняли нижние строчки рейтинга, набрав 7 и 2 процента голосов.

Анализ данных показал ощутимый разрыв в показателях удовлетворенности между различными сферами деятельности. Наименьшая доля низких оценок зафиксирована в управлении персоналом, где лишь 33 процента специалистов оценили свое состояние на 1-3 балла, а 28 процентов поставили высокие оценки от 8 до 10. Схожие позитивные показатели демонстрирует сфера безопасности. В то же время самые низкие уровни удовлетворенности наблюдаются в продажах и административной работе. В сфере обслуживания клиентов 56 процентов респондентов дали работе низкие оценки, а среди администраторов этот показатель достигает 59 процентов. В общественном питании ситуация также неоднозначна: половина опрошенных в сфере туризма, гостиниц и ресторанов оценили свой уровень счастья на минимальные баллы.

Жители Пермского края четко обозначили, чего именно не хватает их профессии для достижения статуса самой счастливой. Абсолютное большинство — 70 процентов участников указали на необходимость достойного уровня оплаты труда. На втором месте с показателем 50 процентов находится запрос на человечное отношение со стороны руководства. Далее следуют признание и уважение к труду, здоровый баланс между работой и личной жизнью, а также прозрачный карьерный рост, каждый из которых выбрали около 23 процентов респондентов. Возможности работать удаленно или по гибкому графику отметили 18 процентов опрошенных.

Эксперты подчеркивают, что современные требования сотрудников носят комплексный характер. По словам директора по персоналу Skillaz Ксении Степановой, счастье на работе складывается не из одного фактора. Заработная плата остается базовым условием, но самые высокие оценки чаще появляются там, где сотрудник видит результат своего труда, чувствует уважение со стороны руководителя и понимает смысл своей деятельности. Для работодателей это служит важным сигналом: конкурентное предложение сегодня включает не только уровень дохода, но и качество ежедневного опыта сотрудника, понятные процессы и здоровую атмосферу внутри команды.

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