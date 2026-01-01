В Прикамье количество сделок на вторичном рынке жилья увеличилось на 34,5% Зафиксировано 15 538 сделок во втором квартале 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во втором квартале 2026 года на рынке недвижимости Пермского края зафиксирована высокая деловая активность. Согласно данным Управления Росреестра по Пермскому краю, ключевые показатели демонстрируют уверенный рост: жители региона стали активнее покупать, продавать жилье и оформлять ипотечные кредиты.

Наиболее заметный скачок произошел в сегменте вторичного жилья. Количество зарегистрированных прав собственности на жилые здания и помещения на основании договоров купли-продажи и мены достигло 15 538 сделок. Этот показатель на 34,5% превышает результаты первого квартала, когда было оформлено 11 548 договоров.

Ипотека остается ключевым инструментом для приобретения жилья. За три месяца в ведомство поступило 8938 заявлений о регистрации ипотечных сделок. По сравнению с первым кварталом, когда было подано 6871 заявление, прирост составил 30%. Это подтверждает стабильный спрос на заемные средства для решения жилищного вопроса.

В то же время в сегменте новостроек наблюдается иная динамика. Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) во втором квартале составило 2996, что демонстрирует незначительное снижение по сравнению с 3244 договорами в первом квартале. Число сделок на первичном рынке с привлечением кредитных средств и целевых займов тоже уменьшилось, с 1922 до 1592. Эксперты связывают эту тенденцию с переориентацией части покупателей на готовые объекты, что косвенно подтверждается ажиотажным спросом на вторичном рынке.

Таким образом, рост сделок купли-продажи примерно на треть стал главным итогом прошедшего квартала. Статистика ведомства отражает четкий тренд на перераспределение покупательского спроса. Жители Прикамья продолжают инвестировать в недвижимость, активно улучшают жилищные условия и доверяют рынку, отдавая предпочтение готовому жилью и традиционно используя ипотечные программы для финансирования своих покупок.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.