В Прикамье 28 июля ожидаются порывы ветра до 20 м/с Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Сегодня, 28 июля, на территории Пермского края складывается крайне напряженная метеорологическая обстановка. Синоптики предупреждают о значительной вероятности развития опасных шквалистых усилений ветра со скоростью более 20 метров в секунду. Специалисты отмечают, что текущий атмосферный сценарий во многом напоминает разрушительную погоду, которая наблюдалась в регионе 26–28 мая 2026 года и принесла серьезный ущерб инфраструктуре. Температура воздуха днем составит +28…+33°С, в Перми ожидается около +30°С. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Утром основная фронтальная зона с выраженным температурным контрастом 6–7°С, движущаяся с запада, находилась вблизи границ края над территорией Удмуртии и Кировской области. Однако грозовые процессы уже начали развиваться в центральных и южных районах. Это связано с прохождением линии раздела влажности: с запада поступает более влажный воздух, тогда как в подоблачном слое влажность существенно ниже, около 40%. Именно такая сухость в сочетании с осадками создает идеальные условия для формирования мощных нисходящих потоков и дополнительного усиления ветра вплоть до шквальных значений.

В течение дня метеорологи прогнозируют активный рост грозовых ячеек сразу в двух направлениях. На западе Пермского края стихию будет провоцировать прохождение основного холодного фронта в условиях сильного сдвига ветра. На востоке региона, перед фронтом, факторами риска станут экстремальный дневной прогрев воздуха до +33°С и сухость в подоблачном слое. Таким образом, зоны наиболее вероятных разрушительных шквалов сегодня охватывают как западные, так и восточные территории края.

К вечеру холодный фронт вместе с наиболее влажной воздушной массой достигнет Перми. В это время в краевом центре ожидаются дожди и грозы. По предварительным расчетам, к этому моменту потенциал для сильных шквалов в городе должен снизиться из-за уменьшения сдвига ветра в нижнем километре атмосферы.

Тем не менее, синоптики подчеркивают, что данный временной расклад носит предварительный характер. Конвективные процессы сложно точно спрогнозировать глобальными моделями. Если грозовые облака начнут формироваться над Пермью уже в середине дня на пике максимального прогрева, то вероятность сильного шквала в краевом центре сохранится. Жителям региона рекомендуют следить за штормовыми предупреждениями и быть предельно осторожными.

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