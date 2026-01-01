В Перми на улице Леонова произошел пожар Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми на ул. Леонова произошел пожар в частном секторе. Сообщение о возгорании поступило спасателям 27 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

К месту происшествия были оперативно направлены 20 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники. По прибытии первых подразделений в 19:38 фиксировалось горение частного дома, бани и надворных построек.

Площадь пожара составила 60 кв. м. В 20:04 возгорание было локализовано, а в 20:11 открытое горение полностью ликвидировано.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Причина пожара в настоящее время устанавливается. Информация является оперативной и подлежит дальнейшему уточнению.

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