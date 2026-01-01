В центре Перми закрылся гриль-бар «Шашлыкофф» Поделиться Твитнуть

Фото www.menslife.com

В центре Перми прекратил работу гриль-бар «Шашлыкофф». Освободившееся помещение на первом этаже торгового центра «Айсберг», по информации источника v-kurse.ru, займет магазин электроники.

На текущий момент в городе продолжает работу лишь одна точка данной сети, расположенная в ТРЦ «Новая Столица» (ул. Мира, 37).

Согласно актуальным данным 2ГИС, в Перми функционирует 30 заведений, позиционирующих себя как гриль-бары.

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