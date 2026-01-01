В Прикамье жара сменится похолоданием Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае период сильной жары сменится похолоданием, которое пройдет в два этапа: со вторника на среду и с четверга на пятницу. К концу недели температура воздуха приблизится к климатической норме или опустится немного ниже, а в регион вернутся осадки. Об этом пишет «Рифей».

Грозы в сопровождении шквалистого ветра порывами до 20-25 м/с начнутся уже в ночь на вторник, затронув западные и восточные районы Прикамья. В среду грозовая активность сохранится, при этом дневная температура составит около +23 градусов. В ночь на четверг прогнозируется обильный дождь с объемом осадков от 30 до 50 мм. К пятнице температура воздуха не превысит +25 градусов.





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