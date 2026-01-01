В Октябрьском округе и селе Кын начались выплаты пострадавшим из-за паводка Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Пермяков / vk.com/aleksvperm

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Октябрьском округе и поселке Кын начались выплаты гражданам, пострадавшим от паводка.

Единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. руб. на первоочередные нужды уже направлена большинству жителей Октябрьского округа, чье жилье оказалось в зоне подтопления. Остальные получатели смогут оформить ее в ближайшие дни.

Приоритетное внимание уделяется возмещению ущерба за утрату движимого имущества, включая мебель, бытовую технику и дрова. На текущий момент в Октябрьском округе подано 193 соответствующих заявления. Сумма компенсации рассчитывается исходя из фактического понесенного ущерба и может достигать 200 тыс. руб. Выплаты будут произведены из резервного фонда Пермского края в конце текущей или начале следующей недели.

Дополнительно администрация Октябрьского округа принимает заявления на материальную помощь в связи с гибелью урожая и повреждением заборов или ограждений. Размер такой поддержки составляет до 25 тыс. руб. на одно домовладение.

Специалисты Министерства строительства продолжают проводить комплексную оценку состояния наиболее поврежденных жилых домов. Решения будут приниматься с учетом мнения собственников: восстановление существующего жилья или предоставление альтернативного. Параллельно краевой минтранс, управление автодорог и подрядные организации ведут активные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры и мостов в пострадавших населенных пунктах.

На местах также задействованы волонтеры, которые помогают жителям в расчистке придомовых территорий и адресной доставке гуманитарных грузов.

Для оформления единовременной материальной помощи и компенсации ущерба движимому имуществу жители могут обратиться в территориальные управления Министерства труда и социального развития Пермского края:

— Октябрьский округ: рп Октябрьский, ул. Ленина, 62, тел. +7 (342) 662-29-47;

— п. Кын: г. Лысьва, ул. Мира, 26, тел. +7 (34249) 3-01-02.

По вопросам возмещения ущерба за утраченный урожай следует обращаться по адресу: рп Октябрьский, ул. Ленина, 57, сектор гражданской безопасности и чрезвычайных ситуаций, каб. 308, тел. 8 (342) 662-26-72.

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