Суд в Перми рассмотрит дело против администраторов сим-бокса Его использовали для телефонного мошенничества Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по делу против двух участников преступной группы, которые занимались администрированием сим-бокса. Их обвиняют в нескольких преступлениях, связанных с незаконным использованием телефонных технологий и вовлечением несовершеннолетнего в преступную деятельность.

По версии следствия, обвиняемые использовали сим-бокс для совершения телефонных звонков жителям разных регионов России с целью хищения денег. В результате пострадавшие лишились примерно 5 млн руб. Кроме того, доходы от этой преступной деятельности были легализованы. Вся деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми. Ранее прокуратура также выделила дело в отношении несовершеннолетнего соучастника и направила его в суд.

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