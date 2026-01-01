В Перми за неделю в ДТП пострадали 13 человек Один человек погиб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Госавтоинспекции Пермского края рассказали о дорожных авариях, которые произошли в столице Прикамья с 20 по 26 июля. За неделю в Перми случилось 13 ДТП, в 12 из которых жертвами стали 13 человек, включая двоих детей. Один из инцидентов привёл к летальному исходу.

В рамках профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД пресекли 1264 административных правонарушения. Статистика свидетельствует о сохранении критического уровня грубых нарушений со стороны водителей. Так, было выявлено 32 человека, управлявших транспортом под воздействием психоактивных веществ или алкоголя. Из них 19 находились в состоянии явного алкогольного опьянения, еще семеро ранее уже привлекались к ответственности за аналогичный проступок (рецидив).





Шесть автолюбителей отказались от законного требования пройти медицинское освидетельствование, что приравнивается к вождению в нетрезвом виде. За отсутствие прав задержан 51 нарушитель. Также было зарегистрировано 10 случаев опасного выезда на полосу встречного движения.





Не предоставили преимущество пешеходам на переходах 69 водителей. В 30 случаях водители перевозили детей без использования специальных удерживающих устройств или без пристегивания ремнями безопасности.





Кроме того, за неделю было составлено 53 протокола на людей, пересекавших проезжую часть в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.





Госавтоинспекция Прикамья обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать ПДД. Водителям напоминают об исключительной ответственности за рулём и недопустимости управления автомобилем после употребления спиртного. Пешеходов просят использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток и переходить дорогу только в установленных местах.

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