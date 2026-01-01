В Прикамье муниципалитет выплатит 50 тысяч рублей за нападение собаки Животное напало на ребёнка в Куединском районе Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Куединском районе Пермского края суд постановил, что администрация округа должна выплатить 50 000 руб. компенсации морального вреда после нападения бездомной собаки на девятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Инцидент произошёл 25 апреля 2026 года в п. Куеда. Мальчик вышел выкидывать мусор и на него сзади напала собака, которая оказалась без хозяина. Проходивший мимо мужчина смог отогнать животное и помочь ребенку добраться домой.

Родители мальчика сразу отвели его в больницу, где ему назначили курс вакцинации против бешенства, чтобы исключить риск заражения. У ребёнка остались заметные следы от укусов, а также развился страх перед собаками.

Прокурор подал иск к администрации округа, требуя выплатить пострадавшему 100 000 руб. за моральный вред. Суд выяснил, что нападение собаки произошло из-за того, что администрация не исполнила свои обязанности по контролю за бездомными животными.

В итоге суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с администрации 50 000 руб. в качестве компенсации морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.

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