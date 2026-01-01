В Прикамье число сделок на вторичном рынке выросло на 34,5% Также на 30% увеличилось количество заявлений на ипотеку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, во I I квартале 2026 года наблюдается значительный рост активности на рынке недвижимости региона. Жители Прикамья активнее покупают и продают жильё, а также оформляют ипотеку.

Наиболее заметный прирост зафиксирован в сегменте вторичного жилья. Количество зарегистрированных прав собственности на жилые здания и помещения по договорам купли-продажи и мены достигло 15 538 — это на 34,5% больше, чем в I квартале, когда было зарегистрировано 11 548 сделок.

Также во I I квартале поступило 8 938 заявлений о регистрации ипотеки, что на 30% больше по сравнению с I кварталом (6 871).

Однако число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) во I I квартале составило 2 996, что является незначительным снижением по сравнению с I кварталом (3 244). Число сделок с привлечением кредитных средств и целевых займов также уменьшилось до 1 592 (против 1 922), что может говорить о переориентации покупателей на готовое жильё.

«Рост сделок купли-продажи на треть — главный итог квартала. Это говорит о том, что жители Прикамья активно улучшают жилищные условия, вкладываются в недвижимость и доверяют рынку. Ипотека остаётся ключевым инструментом покупки: почти 9 тысяч заявлений за три месяца», — добавили в Управления Росреестра.

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